Hac ve Umre Sertifika Programı

İşte Hac ve Umre Sertifikası Seminerimiz Bediüzzaman’ın rüyasının, Hocaefendi’nin hayalinin ürünüdür. Necati Mert’in koordinatörlüğünde, Dr. Ahmet Kurucan, Dr. Reşit Haylamaz, Faruk Sünbül, Emine Eroğlu, Dr. Figen Es, Harun Tokak ve daha pek çok alanlarında uzman ismin katılımıyla gerçekleşecek olan seminerimizin aşağıdaki konularla meşgul olacak:

• Mekke-i Mükerreme ve Kabe-i Muazzama Tarihi

• Hac nedir? Ne değildir!

• Hac ve umrenin önemi ve fazileti,

• Hac ve Sağlık

• Haccın rükünleri

• Mekke-i Mükerreme ve Kabe-i Muazzama’nın Semboller Açısından İncelenmesi

• Hac-Umre Rehberliği

• Efendimizin ilk ve tek haccı: Veda Haccı

• Kutsal Mekanlarda Kadın Olmak

• Hac-Umre Fıkhı

• Hac ve Umre Duaları

• Hac-Umre Şirketlerinin Hizmetleri

• Mekke, Medine arasındaki farklar nelerdir?

• Medine-i Münevvere, Hac ve Umre’de Yapılan Bid’at ve Hurafeler

• Osmanlı’da Hac Surre Alayları

• Sosyoloji açısından Hac

• Psikoloji açısından Hac

• Hocaefendi ve Hac ve Hocaefendi’nin Hac Hatıraları