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Hac ve Umre Sertifika Programı, Üstad Bediüzzaman’ın bir rüyasına ve Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin bir hayaline binaen düzenlenmiştir. “Rüyada bir hitabe”de Hazreti Bediüzzaman Müslümanların namaz, oruç ve zekatı ihmal etmenin karşılığında keffaret’üz-zünûb olarak yaşanan felaketleri sıraladıktan sonra şöyle buyurur: “Rüya hacda sükût etti. Çünkü, haccın ve ondaki hikmetin ihmali, musibeti değil, gazap ve kahrı celb etti. Cezası da keffâretü’z-zünub değil, kessâretü’z-zünub oldu.” Bu ifadeler hac ibadetinin ve hikmetinin ihmalinin İslam için ağır bir yıkım olduğunun altını çizmektedir.