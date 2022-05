Hac ve Umre Sertifika Programı

Dersler Pazartesi günleri New York saatine göre akşam 7:30-9:30 (EST) arasında, Perşembe günleri de Berlin saatine göre akşam 19:30-21:30 (CET) arasında tekrarlanmaktadır. Cumartesi günleri Necati Mert Hocamızın rehberliğinde New York saatine göre 11 AM – 1 PM (EST) arasında Belgesel ve Film saati, Pazar günleri de New York saatine göre 11 AM – 2 PM (EST) arasında rehberlik, müzakere ve hac-umre kültürü buluşmaları düzenlenecektir.